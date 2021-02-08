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Филиал «Инфоксводоканал» напоминает об изменении тарифов с 01 января 2021 года

Филиал «Инфоксводоканал» напоминает об изменении тарифов с 01 января 2021 года

Постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (далее – Комиссии) от 16 декабря 2020 года №2499 с 1 января 2021 года установлены тарифы на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение для потребителей филиала «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс».

Перечень тарифов ООО «Инфокс»:

  • на централизованное водоснабжение для СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения – 6,492 грн., за 1 м3 с НДС;
  • на централизованное водоотведение для СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения – 4,584 грн., за 1 м3 с НДС;
  • на централизованное водоснабжение для ПРОЧИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (в том числе юридическим лицам и населению, проживающему в частном секторе и в многоквартирных домах) – 16,44 грн., за 1 м3 с НДС;
  • на централизованное водоотведение для ПРОЧИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (в том числе юридическим лицам и населению, проживающему в частном секторе и в многоквартирных домах) – 13,584 грн., за 1 м3 с НДС.
2020 год (Постановление НКРЕКП №283 от 04.02.2020 г.) 2021 год (Постановление НКРЕКП №2499 от 16.12.2020 г.)
Вода Стоки Всего Вода Стоки Всего
Оптовики 5,29 4,55 9,84 6,492 4,584 11,076
Другие потребители (население и юридические лица) 14,47 12,25 26,72 16,44 13,584 30,024

Следует отметить, что предыдущие тарифы были установлены с 05.02.2020. На протяжении 2020 года произошло существенное увеличение многих затратных составляющих тарифов. Поэтому, в целом рост тарифов с 01.01.2021 составил 12,3%.

На изменение тарифов повлияли, в первую очередь, следующие факторы:

  1. на 14,8% увеличились расходы на оплату труда вследствие повышения минимальной заработной платы с 4723 грн. до 6000 грн., а также увеличения прожиточного минимума, от величины которого рассчитываются часовые тарифные ставки и оклады по должностям. При этом удельный вес расходов на заработную плату и единого социального взноса в структуре себестоимости тарифа составляет 44,2%;
  2. более чем на 20% выросли тарифы на электрическую энергию, в результате чего на 15,2% выросли запланированные расходы на оплату электрической энергии. При этом, удельный вес расходов на электрическую энергию в структуре себестоимости тарифа составляет 22,3%;
  3. вследствие инфляционных процессов в Украине на 5,5% увеличились расходы на реагенты, на 2,1% выросли расходы на аренду целостного имущественного комплекса;
  4. в связи с подорожанием цен на материалы и комплектующие выросли расходы на ремонтные работы, проводимые для обеспечения надежности работы систем водоснабжения и водоотведения.

Следует обратить внимание, что филиалом «Инфоксводоканал» в течение последних лет проведен ряд мероприятий по установлению современного энергоэффективного оборудования. Благодаря этому удалось существенно снизить потребление электроэнергии. А это, в свою очередь, позволяет минимизировать рост тарифов на воду при увеличении цен на энергоресурсы.

Получить консультацию и разъяснения по действующим тарифам можно круглосуточно по телефонам колл-центра 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155.

В свою очередь, филиал «Инфоксводоканал» благодарен потребителям за понимание и своевременные оплаты за предоставленные услуги водопользования.

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