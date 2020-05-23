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Новости Одессы и Одесской области

Фестиваль Оdessa Classics – 2020 состоится в августе: стали известны конкретные даты

Фестиваль Оdessa Classics – 2020 состоится в августе: стали известны конкретные даты

Летом 2020 года все-таки состоится Международный фестиваль классической музыки Odessa Classics, но из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса, даты его проведения было решено сместить на август. Фестиваль пройдет с 10 по 23 августа.

«Мы уверены, что великая музыка должна звучать, и именно сейчас ее ценность высока, как никогда. Исходя из сообщенных планов Кабинета Министров Украины и МОЗа Украины по выходу из карантина и восстановлению авиасообщения, мы считаем, что оптимальное время для проведения фестиваля Odessa Classics в этом году – август», написал снователь и президент фестиваля пианист Алексей Ботвинов на своей странице в Facebook.

Сообщается, что приобретенные ранее билеты и абонементы будут действительны на новые даты. Новая программа размещена на официальном сайте фестиваля.

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