Феликс Шиндер обещает открыть душу

Король одесского фольклора, интеллигент и достойный сын Молдаванки приглашает на свой творческий вечер.
Творческий вечер Феликса Шиндера пройдет 6 декабря в Еврейском культурном центре Beit Grand.
Проза и стихи Феликса прозвучат для широкой публики впервые.
Феликс Шиндер:
- Открою свою душу и расскажу истории, которые воспитали меня свободным.
- Расскажу о Законах жизни Маджанитов.
- Авантюры и любовные похождения настоящего авантюриста и музыканта Феликса Шиндера.
- Буду читать свою прозу и стихи, и, конечно, спою пару любимых песен.
Не упустите уникальную возможность встретится с артистом на его творческом вечере 6 декабря.
Стоимость билетов – 200-450 грн.
Билеты можно приобрести по ссылкам:
– https://concert.ua/uk/event/feliks-shinder-odessa
– https://ukrticket.com.ua/odessa/feliks-shinder-odessa
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