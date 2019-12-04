Феликс Шиндер обещает открыть душу

Новый год — это время волшебства, веселья и, конечно же, подарков. Самые долгожданные для детей, особенные и искренние для родных и любимых, оригинальные и забавные для друзей, легкие сувениры для коллег — все это становится настоящей головной болью еще до покупки, на этапе идеи. Чтобы облегчить муки выбора, мы решили выяснить, какие подарки являются наиболее подходящими, что дарить не рекомендуется, а какие презенты под категорическим запретом. Также мы узнали, где все-таки покупать оригинальные и запоминающиеся подарки к празднику.

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