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Новости Одессы и Одесской области

Феликс Шиндер обещает открыть душу

Феликс Шиндер обещает открыть душу

Король одесского фольклора, интеллигент и достойный сын Молдаванки приглашает на свой творческий вечер.

Творческий вечер Феликса Шиндера пройдет 6 декабря в Еврейском культурном центре Beit Grand.

Проза и стихи Феликса прозвучат для широкой публики впервые.

Феликс Шиндер:

  • Открою свою душу и расскажу истории, которые воспитали меня свободным.
  • Расскажу о Законах жизни Маджанитов.
  • Авантюры и любовные похождения настоящего авантюриста и музыканта Феликса Шиндера.
  • Буду читать свою прозу и стихи, и, конечно, спою пару любимых песен.

Не упустите уникальную возможность встретится с артистом на его творческом вечере 6 декабря.

Стоимость билетов – 200-450 грн.

Билеты можно приобрести по ссылкам:
https://concert.ua/uk/event/feliks-shinder-odessa
https://ukrticket.com.ua/odessa/feliks-shinder-odessa

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