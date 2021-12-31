Феерические открытия и неожиданные дуэты: канал «Украина» готовит праздничную «Новорічну Маску»

31 декабря в 20:00 в эфире канала «Украина» выйдет грандиозное шоу «Новорічна Маска на каналі «Україна». Зрители познакомятся с новыми зимними героями и попытаются разгадать, какие суперзвезды скрылись в этих удивительных образах.

Новый 2022 год зрители канала «Украина» встретят вместе с любимым шоу «МАСКА», погрузившись в загадочную атмосферу праздника. На сцену выйдут самые яркие герои, с которыми зрители уже хорошо знакомы, а также 8 совершенно новых персонажей, специально созданных для новогоднего шоу. Какие знаменитости будут скрываться в этих образах – будем отгадывать всей страной. Ждать долго не придется, ведь маски покажут свои лица сразу после выступлений.

Звездные детективы проекта NK | Настя Каменских, Олег Винник, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO с нетерпением ждут новогодних праздников, ведь они приготовили для зрителей особенные подарки.

«Я очень люблю неожиданности, а шоу «МАСКА», как все вы знаете, наполнено сюрпризами. Приготовьтесь удивляться – будет по-настоящему неожиданно, – интригует Олег Винник. – В креслах детективов мы уже посидели немало – пора и самим выйти на сцену. И когда же это сделать, как не в новогоднюю ночь, когда случаются настоящие чудеса».

Помогать отгадывать знаменитостей под масками будут их коллеги – звездные гости шоу, среди которых певицы Наталья Могилевская, Злата Огневич, Анастасия Приходько, SLAVA KAMINSKA, Миша Романова, Анна Тринчер, Ассия Ахат, Lida Lee, певцы Павел Зибров, Олег Скрипка, Дима Коляденко, Петр Черный и Иво Бобул, актеры Дарья Трегубова и Павел Костицын, супермодель Алла Костромичева, фронтмен группы «СКАЙ» Олег Собчук, участники группы «ТНМК» Фагот и Фоззи, олимпийская чемпионка Ольга Харлан, блогер Олег Машуковский, шоумен JULIK и многие другие. И какой же праздник без любимых ведущих канала «Украина» – Лилии Ребрик, Анны Пановой, Олега Панюты, Алены Винницкой, Григория Германа, Виталия Школьного, Максима Сикоры, Юлии Галушки, ХАСа.

Для «Новорічної Маски» режиссеры-постановщики проекта Константин Томильченко, Александр Братковский, Ярослав Губский и Сергей Гуман приготовили 30 невероятных номеров, наполненных юмором и праздничным настроением. В шоу прозвучат лучшие новогодние песни всех времен, а также любимые хиты украинцев. Большая команда канала «Украина» сделает все для того, чтобы зрители встретили новый 2022 год незабываемо.

Кое-что особенное для новогоднего шоу готовит и ведущий Владимир Остапчук – он снова удивит всех ярким перевоплощением.

«В детстве на новогоднем празднике я всегда был мушкетером или зайчиком. И однажды – Бабой Ягой. В кого перевоплощусь в «Новорічній Масці» – пока тайна, но обещаю, что это будет незабываемо, – говорит Владимир Остапчук. – Приглашаю всех зрителей встретить Новый год в нашей компании. Как говорится, как год встретишь – так его и проведешь, так что давайте сделаем это масштабно, громко и весело!»

Смотрите самую загадочную премьеру «Новорічна Маска» 31 декабря на канале «Украина»!

Справка о телеканале «Украина»

Канал «Украина» — ведущий общенациональный телеканал, ориентированный на широкую аудиторию. В эфире телеканала представлены разные жанры телевизионного контента: информационные программы, социальные ток-шоу, сериалы, развлекательные проекты, футбольные трансляции. Основой программной сетки канала являются сериалы разных жанров от классических мелодрам до ситкомов и детективов, также канал активно развивает направление больших праймовых шоу. В 2021 году с большим успехом состоялась премьера шоу МАСКА по формату The Masked Singer.

Канал успешно развивает международную дистрибуцию контента: его программы и сериалы сегодня доступны на более чем 100 территориях и на Amazon. Общее покрытие телеканала «Украина» на апрель 2020 года составляет 96,5% всех домохозяйств Украины. По итогам первого полугодия 2021 года, занимает 1-е место в рейтинге общенациональных каналов по основным аудиториям — 18+ (города 50 тыс. +), 4+ ( «Вся Украина»). По аудитории 18+ (50 тыс. +) Доля (shr,%) канала составляла 12,66%, рейтинг (rat,%) — 2,16%, а по аудитории 4+ ( «Вся Украина») доля достигла 11,71%, рейтинг — 1,84%. Данные исследования телеаудитории принадлежат Индустриальному телевизионному комитету (ИТК), предоставленные каналом «Украина» по показателям rat%, shr%. Подробнее — в глоссарии ИТК.

Медиа-холдинг «Медиа Группа Украина» объединяет национальный телеканал общего интереса «Украина», общенациональный информационный телеканал «Украина 24», молодежный телеканал НЛО TV, телеканал Индиго TV, тематические каналы «Футбол 1/2/3», международные каналы Ukraine 1/Ukraine 2 и NLO TV 1/NLO TV 2, каналы «Донбасс», «34 телеканал», «Сигма», медиа-агентство полного цикла «Медиа Партнерство Баинг», оператора спутникового вещания Xtra TV, ОТТ-платформу OLL.TV, продакшн-компании «Теле Про» и «Допоможемо ТВ», мультимедийную платформу СЕГОДНЯ – теленовости «Сегодня», сайт segodnya.ua; кроссплатформенный проект Vogue UA. Директор «Медиа Группы Украина» – Евгений Бондаренко. За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, в пресс-службу ООО «Медиа Группа Украина»: press@mgukraine.com

Технические параметры приёма сигнала:

Канал «Украина» Спутник Astra 4A, транспондер В22, частота приема 12130 MHz, орбитальная позиция 4,8 ° восточной долготы, поляризация вертикальная линейная, символьная скорость 27500 Мбод, FEC ¾, DVB-S, MPEG2, вид сигнала кодированный, условный доступ viaccess 2.6 (4.0)