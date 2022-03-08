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Если нет воды или нужного лекарства

Если нет воды или нужного лекарства

«Горячая линия» правительства Украины в нынешних условиях работает круглосуточно.  Операторы собирают информацию по гуманитарным проблемам с тем, чтобы понимать ситуацию и оперативно реагировать на запросы людей.

Рецепты

Теперь по телефону «горячей линии» 1545 можно обращаться по таким вопросам:

  • проблемы с водоснабжением, водоотведением, отоплением;
  • повреждения железной дороги, газопроводов, другой коммунальной инфраструктуры;
  • эвакуация и возвращение граждан, вынужденных выехать за границу из-за вторжения РФ в Украину;
  • потребности в продуктах питания и товарах первой необходимости;
  • вопросы продажи товаров по повышенным ценам;
  • потребности в лекарствах;
  • потребности в горючем;
  • вопросы социальных выплат, получение пенсий;
  • проблемные вопросы с руководителями территориальных громад и другими представителями местного самоуправления.

Правительственная «горячая линия» работает круглосуточно. Звонки на территории Украины по сети фиксированной связи «Укртелекома», телефонов мобильных операторов «Киевстар», «Vodafone Украина», «Лайфселл» для заявителей – бесплатные.

 

Для украинцев за рубежом
Для граждан Украины, которые находятся за границей, телефон «горячей линии»:

(+38 044) 284-19-15.

Оплата – по тарифам вашего оператора связи.

 

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Ирина Тихомирова ПРОФИЛЬ

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