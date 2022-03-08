Если нет воды или нужного лекарства

Как работают медучреждения Одессы и нужно ли скупать лекарства впрок? Все медицинские учреждения Одессы работают в штатном режиме, семейные врачи выходят на работу и ведут приемы. Единственное ограничение — это стационары, так как плановые операции на сегодняшний день отменены, но ургентная помощь оказывается всем одесситам. Об этом рассказал Левон Никогосян, директор городского департамента охраны здоровья. ПОДРОБНЕЕ