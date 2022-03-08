Если нет воды или нужного лекарства

«Горячая линия» правительства Украины в нынешних условиях работает круглосуточно. Операторы собирают информацию по гуманитарным проблемам с тем, чтобы понимать ситуацию и оперативно реагировать на запросы людей.
Теперь по телефону «горячей линии» 1545 можно обращаться по таким вопросам:
- проблемы с водоснабжением, водоотведением, отоплением;
- повреждения железной дороги, газопроводов, другой коммунальной инфраструктуры;
- эвакуация и возвращение граждан, вынужденных выехать за границу из-за вторжения РФ в Украину;
- потребности в продуктах питания и товарах первой необходимости;
- вопросы продажи товаров по повышенным ценам;
- потребности в лекарствах;
- потребности в горючем;
- вопросы социальных выплат, получение пенсий;
- проблемные вопросы с руководителями территориальных громад и другими представителями местного самоуправления.
Правительственная «горячая линия» работает круглосуточно. Звонки на территории Украины по сети фиксированной связи «Укртелекома», телефонов мобильных операторов «Киевстар», «Vodafone Украина», «Лайфселл» для заявителей – бесплатные.
Для украинцев за рубежом
Для граждан Украины, которые находятся за границей, телефон «горячей линии»:
(+38 044) 284-19-15.
Оплата – по тарифам вашего оператора связи.
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