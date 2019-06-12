Ещё одну новую семейную амбулаторию откроют в Одессе

Сейчас ведутся строительные работы.

На улице Бугаевской, 46, где раньше работала только педиатрическая амбулатория, откроют новое медучреждение для всей семьи. Амбулатория будет относиться к Центру первичной медсанпомощи №10.

Как рассказали в департаменте здравоохранения горсовета, сейчас к зданию пристраивают дополнительные помещения, чтобы дать возможность семейным врачам принимать и взрослых пациентов микрорайона в новых кабинетах.

По проекту для семейной амбулатории будет обустроен отдельный вход, чтобы разделить потоки пациентов.

В имеющихся кабинетах здания уже установили новые окна, ведут внутренние ремонтные работы.

Обещают также, что за счет горбюджета новое медучреждение обеспечат современным медицинским оборудованием.

Фото гордепздрава