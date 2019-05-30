Ещё один «Одиссей» выходит сегодня на одесские маршруты

Это второй трамвайный вагон такого дизайна, собранный в Одессе.

Новый вагон «Одиссей» в ближайшее время будет работать на 28-м и 5-м трамвайных маршрутах. А ещё четыре его «собрата» сейчас находятся на разной стадии сборки в вагоноремонтных мастерских КП «Одесгорэлектротранс». Так что следующий вагон может выйти на линию уже через месяц.

Директор КП «ОГЭТ» Дмитрий Жеман во время презентации второго «Одиссея» напомнил, что вагон — частично низкопольный — для удобства пожилых людей, мам с колясками и людей с инвалидностью.

Напомним, что первый «Одиссей» вышел на маршрут в ноябре прошлого года.

Фото: КП ОГЭТ