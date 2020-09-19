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Ещё молодая женщина: одесскую слониху поздравили с днём рождения

Ещё молодая женщина: одесскую слониху поздравили с днём рождения

Самая большая обитательница Одесского зоопарка сегодня, 19 сентября, отмечает свой день рождения. Слонихе Венди исполнился 41 год.

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С самого утра именинница находится во всеобщем внимании руководства и гостей зоопарка. У входа в зоопарк играла музыка, аниматоры приглашали всех поучаствовать в тематической викторине, а вольер Венди украсили разноцветными шариками.

К 12 часам дня собралось больше сотни посетителей. Некоторые из них пришли не с пустыми руками. Желающие лично поздравить виновницу торжества принесли ей любимые лакомства — арбузы и дыни. Слониха же в это время радостно виляла головой в ожидании трапезы.

Немного позже в костюме индийского шейха поздравить Венди пришел директор зоопарка Игорь Беляков. Нашему корреспонденту удалось с ним пообщаться и узнать об имениннице несколько интересных фактов. Она родилась в индийских джунглях и изначально была направлена в цирк, однако из-за своенравного характера в возрасте 3-х лет слониха попала в Одесский зоопарк. Также она известна тем, что единственной в Украине родила трёх слонят. В 2008 году умер её возлюбленный Тарун, нового партнёра Венди найти пока что не удалось. «По человеческим меркам ей исполнилось 48-50 лет и это далеко не старость. Она ещё молодая женщина, а мы со своей стороны приложим все усилия, дабы её самочувствие и главное настроение были в полном порядке», — говорит Игорь Беляков.

Уже который год подряд традиционным является показательное кормление Венди. Все подарки сложили в коробки и образовали настоящий многоуровневый торт из фруктов и ягод. Слониха без раздумий налетела на лакомства. Гости аплодировали, а именинница довольно улыбалась.

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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