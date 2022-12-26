Елку на Дерибасовской охраняют живые Кролики – фотофакт

В этом военном году одесские Дерибасовская, как и Думская площадь, остались без своих «главных» елок. Не до елочного величия… И все же отыскались энтузиасты, решившие накануне Нового года подарить немного радостных приятностей (заодно и подзаработать на главных новогодних атрибутах).

«Выросла» на Дерибасовской пусть не величественная, но нарядно украшенная елочка, а радом с ней появились два мини-воза с живыми Кроликами. Пишу с заглавной буквы, потому как эти животинки, равно как и Кот, являются символами наступающего года.

Кстати, в кроличьем поголовье на Дерибасовской имеется и черный Кролик, что уже соответствует символу наступающего года в полной мере.

Елка радует, Кролики веселят, проходящие останавливаются, улыбаются, стараются познакомиться с животинками поближе. А те ведут себя смирно и скромно, и как будто так и просятся на руки.

Получился такой себе праздничный мини-вертеп…

Мария Котова

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