Ехали из Одессы в Хмельницкий: в страшной аварии под Винницей погибли несколько человек (видео)

Под Винницей ранним утром в четверг, 23 июля, произошла жуткая дорожная авария. В ней погибли четыре человека, еще четверо получили травмы.

Сейчас стали известны подробности этого страшного ДТП. Совершая обгон, минивен «Опель» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

От удара даже грузовик опрокинуло – вспоминает водитель Василий Сатур в сюжете ТСН.

“Я ехал в своей полосе в сторону Винницы, он в сторону Хмельницкого и вдруг залетает прямо в меня. Я даже не помню, что дальше происходило”, – говорит он.

В минивене было шестеро пассажиров и водитель. Три человека при столкновении вылетели из машины на обочину дороги. И благодаря этому и выжили.

“Девочка молоденькая, лет 20, в кювете лежала за деревом. По инерции автомобиля тела разбросало по посадке, мы их из посадки передали работникам медицинской службы”, – рассказал спасатель Роман Байзан.

Остальных 4 пассажиров – мужчину и трех женщин, зажало металлом. Они погибли месте ДТП.

Все погибшие и пострадавшие до этого не были знакомы. Это случайные попутчики, которые ехали из Одессы в Хмельницкий. А перевозчика нашли через сервис «Блаблакар».

Погибшие: 21-летний парень из Тернополя, две жительницы Хмельникого (30 и 36 лет) и жительница Одесской области (57 лет), сообщили в ГУ Нацполиции в Винницкой области.

Госпитализированы: водитель минивена, житель Хмельницкого (24 года), девушка из Хмельницкого (21 год), парень из Одесской области (24 года).

Пострадал также и водитель грузовика, 22-летний львовянин. Но он от госпитализации отказался.

Водитель минивэна сейчас в реанимации, у него сломан таз и травма головы. Но за ДТП ему грозит 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Одесской области в ДТП 18 июля погибли шесть человек.