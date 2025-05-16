Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Ранее сообщалось, что в Одессе планируют обработать 995 конских каштанов в период с мая по июль 2025 года. На работы из бюджета города потратят 1 миллион гривен.

В мэрии отметили, что в настоящее время наиболее эффективным способом борьбы с минирующей молью является метод инъекций в ствол дерева.

Таким способом эффективно можно бороться как с молью, так и с другими насекомыми и заболеваниями, которые паразитируют на деревьях. К тому же этот метод безопасен для людей и животных.

Каштановая минирующая моль — один из главных опасных вредителей каштана конского, наносящий серьезный вред городским насаждениям деревьев. Гусеницы моли питаются соком и тканями листьев, что приводит к их засыханию и может вызвать гибель дерева. За время вегетации бабочки моли могут давать три потомства. Кроме вреда, который наносится, минирующая моль является переносчиком вирусных инфекций, что способствует заражению деревьев другими болезнями.

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