Двухметровый фонтан бьет из-под асфальта в Одессе

Столб воды сегодня прорвался вдоль дороги на улице Генуэзской в Аркадии.
Об этом сообщает издание «Думская».
Специалисты «Инфоксводоканала» уже выехали на место происшествия. Причина, по которой в Одессе появился водный гейзер, пока неизвестна.
Столб воды сегодня прорвался вдоль дороги на улице Генуэзской в Аркадии.
Об этом сообщает издание «Думская».
Специалисты «Инфоксводоканала» уже выехали на место происшествия. Причина, по которой в Одессе появился водный гейзер, пока неизвестна.
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