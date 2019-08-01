Двухметровый фонтан бьет из-под асфальта в Одессе

Столб воды сегодня прорвался вдоль дороги на улице Генуэзской в Аркадии.

Об этом сообщает издание «Думская».

Специалисты «Инфоксводоканала» уже выехали на место происшествия. Причина, по которой в Одессе появился водный гейзер, пока неизвестна.