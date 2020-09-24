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Двух одесских полицейских, присвоивших 20 тыс. евро, отправили под суд

Двух одесских полицейских, присвоивших 20 тыс. евро, отправили под суд

Прокуроры областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении четырех членов группы, двое из которых – бывшие офицеры Одесской полиции, которые подозреваются в мошенническом завладении деньгами предпринимателей.

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Следствие установило, что двое бизнесменов договорились с иностранцем о приобретении сельскохозяйственной техники в Польше и ее перевозки в Украину. За реализацию и доставку товара делец попросил у предпринимателей почти 20 000 евро.

Во время передачи денег за технику сотрудники полиции сымитировали задержание иностранца, который находился в международном розыске за мошенничество на территории Польши, и изъяли переданные ему средства. Об этом сообщает сайт Одесской областной прокуратуры.

Сейчас полицейские уволены из рядов правоохранительных органов. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи ТУ ГБР в Николаеве при оперативном сопровождения работников Одесского управления ДВБ НПУ (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

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Редакция ПРОФИЛЬ

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