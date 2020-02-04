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Дворики Одеси-2020: оголошено конкурс на кращу ідею благоустрою свого дворика

Дворики Одеси-2020: оголошено конкурс на кращу ідею благоустрою свого дворика

Платформа «Добра справа» оголосила старт нового сезону проекту-конкурсу з благоустрою «Дворики Одеси». Призовий фонд становить 300 тис. грн. на 9 дворів-переможців.

Про це повідомляє соціальна платформа Добрі справи.

– Запрошуємо дворики спробувати свої сили в боротьбі за перемогу в одній з 9-ти номінацій. Нагадаю, що гроші переможцям будуть видаватися не в руки готівкою, а як можливість оплати робіт і матеріалів для благоустрою двору, – написав керівник соціальної платформи «Добра справа» Анатолій Кавун на своїй сторінці в Фейсбук.

Подати заявку на участь в конкурсі можна за посиланням. А прочитати про конкурс в цілому тут.

Фото: Путешествия и туризм

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