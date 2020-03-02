Двом вихователям реабілітаційного центру «Світанок» повідомлено про підозру

Про підозру у невиконанні обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей повідомлено двом вихователям дитячого реабілітаційного центру.

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури Одеської області.

Так, сьогодні, 2 березня, прокурори Одеської місцевої прокуратури № 2 повідомили про підозру двом вихователям спеціалізованого закладу у невиконанні професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх внаслідок недбалого до них ставлення.

Нагадаємо, що наприкінці липня 2019 року у приміщенні дитячого реабілітаційного центру один із співробітників охоронного агентства, які прибули за викликом вихователя, знущався та побив двох неповнолітніх вихованців.

Правоохоронцями з’ясовано, що вихователі закладу у цей час залишили неповнолітніх без нагляду, чим фактично не вжили передбачених дій щодо їх охорони від фізичного та психологічного насильства.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Малиновського відділу поліції (ч. 1 ст. 137 КК України).

Фото: Прокуратура

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