Двоє випускників Одеського коледжу економіки мають наміри передати рятувальникам «Куб життя»

Про це повідомляє Суспільне.

Двоє випускників згорілого коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу хочуть передати надзвичайникам у використання “Куб життя”, аби ті мали можливість рятувати людські життя під час пожеж. Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

«Куб життя» це — надувна подушка, що дозволяє рятувати людей, які вистрибують з охоплених вогнем будинків. Василь Каракаш разом із Вадимом Шереметом придбали подушку у 2016 році для розваг, втім, використовували її не часто. Після пожежі в навчальному закладі вирішили передати рятувальникам. Про свої наміри, додали чоловіки, вони повідомили обласне управління Державної Служби з Надзвичайних ситуацій України.

– Вона працює два-три місяці впродовж року. Решта часу лежить на складі згорнута. Ми вирішили, навіть якщо ця подушка хоча б врятує одне життя — це буде набагато краще, ніж вона просто буде лежати на складі, — поділився випускник Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Василь Каракаш.

Вироблена надувна подушка з полівінілхлориду. Важить понад 150 кілограмів. Її висота сягає трьох метрів. Ширина 8 на 7 метрів.

– Час, який необхідно її розгорнути, в нашому випадку, коли ми працювали, для чотирьох осіб вистачає 15 хвилин. Якщо до неї розробити пристосування, які дозволили б пришвидшити роботу. То 6 осіб можуть впоратися з цією роботою за 7 хвилин, — розповідає випускник Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Вадим Шеремет.

За словами речниці обласного головного управління ДСНС Ольги Софронової, відомство не проти прийняти у подарунок надувну подушку. Але, додала, що спочатку необхідно більш детально вивчити характеристики комплекту та випробувати його на можливість подальшого використання під час надзвичайних ситуацій.

Фото: YouTube

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