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Новости Одессы и Одесской области

Двое выходцев из Одесской области заняли ключевые посты у власти

Двое выходцев из Одесской области заняли ключевые посты у власти

Министерство иностранных дел Украины возглавил Вадим Пристайко, а новым генеральным прокурором стал Руслан Рябошапка.

За это вчера проголосовали депутаты новоизбранной Верховной Рады Украины. Они оба – выходцы из Одесской области.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко родился 20 февраля 1970 года в Килие Одесской области. Окончил Киевский политехнический институт и Украинскую академию внешней торговли. Работал в Управлении торгово-экономических связей со странами Африки, Азии и Тихоокеанского региона Министерства внешних экономических связей и торговли Украины. Был консулом Генерального консульства Украины в Сиднее, послом Украины в Канаде, заместителем директора департамента НАТО МИД Украины. В предыдущем правительстве был замминистра иностранных дел.

Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка родился 14 октября 1976 года в Зеленогорском Одесской области. Получил юридическое образование в Международном Соломоновом университете. Начинал карьеру в Минюсте, возглавлял делегацию Украины на заседаниях Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO). Работал директором Бюро по вопросам антикоррупционной политики, руководил Департаментом анализа антикоррупционной политики в «Transparency International Украина». На выборах президента 2019 года стал советником Владимира Зеленского. Возглавлял Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики с 25 июня 2019 года.

Напомним, 29 августа Верховная Рада утвердила список нового правительства Украины.

Фото:  volynua.com, strana.ua, radiosvoboda.org

 

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