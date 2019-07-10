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Новости Одессы и Одесской области

Двое полуголых мужчин, представившись полицейскими, ограбили иностранцев

Двое полуголых мужчин, представившись полицейскими, ограбили иностранцев

Преступление было совершено в Приморском районе. Камера наблюдения запечатлела, что в момент нападения из одежды на злоумышленниках были только брюки и шорты, а футболки они использовали для маскировки на голове.

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области, двое мужчин пришли в арендованную иностранными туристами квартиру и представились полицейскими, заявив о необходимости проверки документов.

Доверчивые иностранцы открыли дверь и стали жертвами грабителей. Угрожая пистолетом, преступники забрали деньги и ценности и скрылись с места преступления.

Один из грабителей – 21-летний житель области – вскоре был задержан правоохранителями. Решением суда он взят под стражу. Его соучастник разыскивается.

 

Фото пресс-службы ГУНП области

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