Двое полуголых мужчин, представившись полицейскими, ограбили иностранцев

Преступление было совершено в Приморском районе. Камера наблюдения запечатлела, что в момент нападения из одежды на злоумышленниках были только брюки и шорты, а футболки они использовали для маскировки на голове.

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области, двое мужчин пришли в арендованную иностранными туристами квартиру и представились полицейскими, заявив о необходимости проверки документов. Доверчивые иностранцы открыли дверь и стали жертвами грабителей. Угрожая пистолетом, преступники забрали деньги и ценности и скрылись с места преступления. Один из грабителей – 21-летний житель области – вскоре был задержан правоохранителями. Решением суда он взят под стражу. Его соучастник разыскивается. Фото пресс-службы ГУНП области *Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.