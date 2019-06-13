Двое подвыпивших мужчин подрались с полицией на Таирова

Произошло это накануне вечером на проспекте Небесной Сотни.

Двое мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, нарушали общественный порядок во дворе многоэтажки, что и стало причиной прибытия участковых офицеров. Однако дебоширы не подчинились требованиям полицейских, а, напротив, начали драку с ними. В результате правоохранители получили травмы.

Нападавших задержали. Начато уголовное производство по статье «угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов».

Фото пресс-службы ГУ Нацполиции области