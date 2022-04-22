Двое одесских торговцев ответят за продажу спиртного после 15:00

В Одессе полицейские составили административные материалы на двух торговцев, нарушивших правила продажи алкогольных напитков в условиях военного положения.

Как рассказали в областном управлении полиции, накануне правоохранители зафиксировали, как в магазинах по улицам Высоцкого и Космонавтов реализаторы торгуют спиртным в неустановленное время.

В отношении правонарушителей составили административные протоколы. У них также изъяли более тысячи литров продукции. Весь алкоголь поместили в камеры хранения до решения суда.

В полиции напоминают: согласно приказу начальника Одесской областной военной администрации, с 1 апреля 2022 года разрешена продажа и покупка алкогольных напитков с содержанием этилового спирта до 30% в период с 09:00 до 15:00 часов. Покупка и продажа более крепкого алкоголя запрещена. Строго запрещается продажа алкогольных напитков военнослужащим ВСУ, Нацгвардии, а также представителям военных формирований и правоохранительных органов.

Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области