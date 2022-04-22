Новости Одессы и Одесской области

Двое одесских торговцев ответят за продажу спиртного после 15:00

Двое одесских торговцев ответят за продажу спиртного после 15:00

В Одессе полицейские составили административные материалы на двух торговцев, нарушивших правила продажи алкогольных напитков в условиях военного положения.

Как рассказали в областном управлении полиции, накануне правоохранители зафиксировали, как в магазинах по улицам Высоцкого и Космонавтов реализаторы торгуют спиртным в неустановленное время.

В отношении правонарушителей составили административные протоколы. У них также изъяли более тысячи литров продукции. Весь алкоголь поместили в камеры хранения до решения суда.

В полиции напоминают: согласно приказу начальника Одесской областной военной администрации, с 1 апреля 2022 года разрешена продажа и покупка алкогольных напитков с содержанием этилового спирта до 30% в период с 09:00 до 15:00 часов. Покупка и продажа более крепкого алкоголя запрещена. Строго запрещается продажа алкогольных напитков военнослужащим ВСУ, Нацгвардии, а также представителям военных формирований и правоохранительных органов.

Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить