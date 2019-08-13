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Новости Одессы и Одесской области

Движение на Одесской трассе в районе Глевахи ночью будет перекрыто

Движение на Одесской трассе в районе Глевахи ночью будет перекрыто

Автодорога М-05 “Киев-Одесса” будет временно перекрыта для движения в сторону столицы в районе поселка Глеваха Васильковского района Киевской области. Объезд будет организован по улицам поселка.

Об этом сообщается на странице патрульной полиции Киевской области в Facebook.

Работы по строительству надземного пешеходного перехода будут проводиться в ночь с 13 на 14 августа с 00:00 до 04:00.

Объезд будет осуществляться по улице Вокзальная поселка Глеваха, на которую нужно будет поворачивать с трассы М-05 сразу после въезда в поселок, следуя временным дорожным знакам. Затем нужно будет проехать по трассе местного значения Т1023, соединяющей Васильков с Глевахой и снова выходящей на трассу М-05.

При этом движение по трассе М-05 в направлении Одессы будет осуществляться без изменений и ограничений.

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