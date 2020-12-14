В Одессе на Дерибасовской устанавливают елку, а на Приморском бульваре — ярмарочный городок (фото)

Елку монтируют из множества живых елей. Процесс этот трудоемкий, долгий, так что увидеть одну из главных елок Одессы в «готовом» виде — в полный рост и украшенной — можно будет только завтра.

Пока рядом с каркасом трудятся люди и техника, часть Дерибасовской усыпана зелеными живыми красотками, из которых и будет состоять елка.

Нет пока елок на Думской площади у мэрии, а также на Соборной и Театральной площадях. Зато полностью украшена елка в Горсаду.

А на Приморском бульваре начался монтаж рождественско-новогодних ярмарочных домиков. Так что в скором времени здесь можно будет угощаться глинтвейном, сладостями и шашлыками.

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