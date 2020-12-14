Новости Одессы и Одесской области

В Одессе на Дерибасовской устанавливают елку, а на Приморском бульваре — ярмарочный городок (фото)

В Одессе на Дерибасовской устанавливают елку, а на Приморском бульваре — ярмарочный городок (фото)

Дождались: на главной улице Одессы устанавливают мега-елку. Горожане с интересом наблюдают за процессом.

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Елку монтируют из множества живых елей. Процесс этот трудоемкий, долгий, так что увидеть одну из главных елок Одессы в «готовом» виде — в полный рост и украшенной — можно будет только завтра.

Пока рядом с каркасом трудятся люди и техника, часть Дерибасовской усыпана зелеными живыми красотками, из которых и будет состоять елка.

Нет пока елок на Думской площади у мэрии, а также на Соборной и Театральной площадях. Зато полностью украшена елка в Горсаду.

А на Приморском бульваре начался монтаж рождественско-новогодних ярмарочных домиков. Так что в скором времени здесь можно будет угощаться глинтвейном, сладостями и шашлыками.

Новогодние приготовления, игрушки
Новогодние приготовления, Дерибасовская
Новогодние приготовления, елка
Новогодние приготовления, елки
Новогодние приготовления, монтаж елки
Новогодние приготовления, устанавливают елку
Новогодние приготовления, елка на Дерибасовской
Новогодние приготовления, техника
Новогодние приготовления, живые ели
фото с Банкирчиком
Новогодние приготовления, Приморский бульвар
Новогодние приготовления, ярмарочный городок
Новогодние приготовления на Приморском бульваре
Новогодние приготовления, установка ярмарочного городка
Новогодние приготовления в центре Одессы

Фото автора

Читайте также: Одесса в преддверии Нового года: елки, Санта Клаусы и морж-трубач (фото).

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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