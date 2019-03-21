﻿ Две центральные улицы 22 марта перекроют на весь день - Одесская Жизнь

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Две центральные улицы 22 марта перекроют на весь день

Две центральные улицы 22 марта перекроют на весь день

Улицы перекроют из-за награждения победителей проекта «Топ-100: гордость и красота Украины».

Завтра, 22 марта, будут перекрыты две центральные улицы Одессы. Об этом сообщают в пресс-службе Одесского горсовета. Движение транспорта будет ограничено с 10:00 до 24:00 по улице Ланжероновской угол Театральной площади, а также по улице Ришельевской до улицы Дерибасовской.

Улицы перекроют в связи с проведением награждения победителей проекта «Гордость и красота Украины» в Одесском национальном академическом театре оперы и балета. Начало мероприятия в 17:00.

Успешные женщины и мужчины, которые финишировали в проекте, а также предприниматели, политики, люди искусства, украинские и зарубежные звезды шоу-бизнеса пройдут в Оперный по стометровой красной дорожке.

Само вручение и гала-концерт пройдут с 19:00 до 22:00.

Фото: Караван историй.

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