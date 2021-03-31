Два года при Зеленском: что изменилось в Украине? (инфографика)

Сегодня, 31 марта, в Украине два года со дня первого тура президентских выборов, на которых в итоге одержал победу Владимир Зеленский. Аналитический портал «Слово и дело» проанализировал, насколько с тех пор изменилась жизнь украинцев по основным социально-экономическим показателям: тарифам, размеру минимальной зарплаты и пенсии, инфляции, ценам и прочему.

Как изменились эти цифры с весны 2019 года – представлено на инфографике.

Макроэкономические показатели

Индекс инфляции за два года немного вырос: в марте 2019 года он был 0,9%, в феврале 2021-го – 1% (+0,1%).

Данных по номинальному ВВП за первый квартал 2021 года еще нет. За прошлый год он вырос на 17,9% – до 4 194,1 млрд грн.

Валовый внутренний долг государства по состоянию на март 2019 года составлял 114 млрд долларов, а по состоянию на конец 2020 года вырос до 125,7 млрд долларов (+10,3%). Кроме того, вырос размер государственного и гарантированного государством долга: в марте 2019-го – 2 146,6 млрд грн, в январе 2021-го – 2 558,2 млрд грн (+19,2%).

Сумма средств на едином казначейском счету выросла в два раза – до 30 млрд грн. Также на 38,3% выросли объемы золотовалютных резервов – до 28,5 млрд долларов (по состоянию на конец февраля).

Коммунальные тарифы и социальные показатели

В конце 2020 года Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию – 0,9 грн при условии потребления до 100 киловатт. Теперь украинцы, у которых был такой уровень потребления, платят на 86,7% больше.

В марте 2019 года кубометр природного газа в Киеве стоил 8,55 грн, а в марте этого года нужно платить 7,36 грн за куб (-13,9%).

Киевляне за горячую воду платят столько же, сколько и два года назад – 97,89 за кубометр. Самый высокий тариф на горячую воду – в Ивано-Франковске, где кубометр стоит 110,05 грн (+32,9%).

Средняя зарплата в Украине за два года выросла на 20,1% – до 12 тыс. 337 грн, а минимальная зарплата – на 43,8% – до 6 тыс. грн. В то же время выросла и задолженность по зарплате – 2 млрд 971,8 млн грн по состоянию на начало февраля (+20,6%).

На 43,7% возрос уровень безработицы в стране: по состоянию на февраль без работы были 489,6 тыс. украинцев.

Минимальная пенсия за два года выросла на 18,2% – до 1 тыс. 769 грн.

Одновременно увеличились и налоги: минимальный и максимальный ЕСВ выросли на 43,8% – до 1 тыс. 320 грн и 19,8 тыс. грн соответственно.

Курс валют и цены

Доллар в Украине с весны 2019 года подорожал на 3,8% – до 27,87 грн, евро – до 32,94 грн (+9%). Курс рубля, наоборот, снизился на 11,9% – до 0,37 грн.

Выросла цена на некоторые виды топлива: на бензин А-95 на 0,1% – до 29,03 грн за литр, на автогаз – до 15,82 грн (+18,1%). Литр дизельного топлива подешевел на 0,9% – до 28,26 грн.

Подорожали почти все основные продукты. Стоимость сахара выросла на 65,2%, куриных яиц и рафинированного масла – более чем на 44%, молока – на 23%, батона – на 16,5%, ржаного хлеба – на 40,5%. Почти в 2,5 раза подорожала гречка – килограмм теперь стоит 41,79 грн.

Снизилась стоимость только свинины – на 3,6%, а также картошки – на 5,7%.

Стоимость проезда в коммунальном транспорте Киева (метро, трамвай, автобус, троллейбус) по-прежнему составляет 8 грн.

Напомним, первый тур выборов президента Украины, в соответствии с постановлением Верховной рады, прошел 31 марта 2019 года. Лидером голосования стал Владимир Зеленский, но, поскольку ему не удалось набрать более 50% голосов, был назначен второй тур. Второй тур президентских выборов состоялся 21 апреля 2019 года.

Фото: rbk.ua, инфографика: Слово и Дело