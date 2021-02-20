Два ДТП на Котовского в Одессе: наезд на старушку и Toyota-перевертыш (фото)

Сегодня утром в Суворовском районе Одессы произошло два ДТП на одной улице – Семена Палия.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области.

Так, утром 20 февраля водитель грузовика DAF, двигаясь по улице Семена Палия, совершил наезд на 70-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Пострадавшую госпитализировали.

Кроме того, субботним утром на этой же улице женщина-водитель автомобиля Toyota не учла дорожных обстоятельств и, не справившись с управлением, наехала на бордюр, отчего машина перевернулась. В этой аварии обошлось без пострадавших.

Фото: пресс-служба Патрульной полиции Одесской области