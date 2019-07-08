Два человека погибли и четверо травмированы в ДТП на Люстдорфской дороге

Трагедия произошла сегодня около трех часов утра на трамвайных путях.
Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, предварительно установлено, что водитель автомобиля «Toyota Camry» не справился с управлением и врезался в бетонный столб линии электропередач.
25-летний водитель скончался на месте происшествия.
Одна из пассажирок позднее умерла в медицинском учреждении. Её личность пока не установлена.
Четверо остальных пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК «нарушение правил безопасности дорожного движения». Расследование продолжается.
Фото пресс-службы Нацполиции области
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