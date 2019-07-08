Два человека погибли и четверо травмированы в ДТП на Люстдорфской дороге

Трагедия произошла сегодня около трех часов утра на трамвайных путях.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, предварительно установлено, что водитель автомобиля «Toyota Camry» не справился с управлением и врезался в бетонный столб линии электропередач.

25-летний водитель скончался на месте происшествия.

Одна из пассажирок позднее умерла в медицинском учреждении. Её личность пока не установлена.

Четверо остальных пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК «нарушение правил безопасности дорожного движения». Расследование продолжается.

Фото пресс-службы Нацполиции области