“Думай…те”: Зеленский отреагировал на провал голосования в Раде за легализацию игорного бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что решение о прекращении работы всех игровых залов в стране связано с противодействием при принятии в парламенте закона о легализации игорного бизнеса.
“Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игорные залы. Думай … те”, – написал Зеленский на своей странице в Facebook в пятницу днем.
19 декабря Верховная Рада отправила доработку законопроект 2285-д о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр. Депутаты не поддержали законопроект в первом чтении – 213 голосов при необходимых 226.
Правительственный законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино – это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – отели от трех звезд.
Закон о госбюджете на 2020 год предусматривает поступления от лицензий в сфере азартных игр в размере 4,4 млрд грн, которые будут направлены в спецфонд, а все, что превысит указанную в законе сумму, пойдет на субвенцию местным бюджетам на финансирование различных образовательных и медицинских программ.
Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков потребовал от полиции до 16.00 пятницы закрыть все игорные заведения в Украине.
Фото: офис президента
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