Дуэльное страхование и «почем» выйти замуж: о чем вещал путеводитель 1903 года

Как рассказывает сам Сергей Матвеев, «даже очень бегло пролистав этот Путеводитель по Одессе 1903 г., уже нашел кое-что увлекательное». Итак, пусть бегло, но с большим интересом мы узнаем благодаря Сергею Матвееву о том, что в 1903 году:

покататься целый час на извозчике стоило тогда в Одессе 50 коп

одно слово телеграммы в Японию стоило почти 2 рубля

от Морского вокзала можно было ежедневно сесть на пароход до Херсона, Николаева, Аккермана, по Крымско-Кавказскому направлению и за пределы страны

вход в музеи Древностей (Археологический) и Изящных Искусств (Художественный) был абсолютно бесплатным

один из видов страхования жизни, предлагаемых одесскими компаниями, включал страховку от несчастных случаев на дуэли

приданое одесской невесты могло состоять из 837 предметов и его можно было не собирать годами, а просто купить накануне свадьбы за 4000 рублей. Правда тут же предлагался и эконом-вариант из 109 предметов всего за 100 руб.

Любопытно, что в комментариях к публикации Сергея Матвеева в соцсети одесситы очень интересуются, что именно входило в те годы в набор для невесты, и сколько же это «на наши деньги» те самые 50 копеек за час езды по городу на извозчике. Есть предположение, что это примерно 130 гривен. Как сообщает по этому поводу Сергей Матвеев, «стоимость денег во времени отличается. Нужно сравнивать одинаковые услуги соотносительно дохода. Сегодня час езды на такси обойдется гораздо дороже».

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Фото Сергея Матвеева