ДТП в Одесской области: смертельный наезд на женщину и гибель мотоциклиста

Полицейские устанавливают обстоятельства двух ДТП со смертельным исходом в Одесской области.

По данным областного управления полиции, первая авария произошла накануне вечером в селе Плоцк Арцизского района. Предварительно, 31-летнего водителя легкового автомобиля ВАЗ, в котором не работали стеклоочистители, ослепила встречная машина. Чтобы разминуться с этим авто, он сдал в сторону и наехал на двух женщин-пешеходов. В результате одна из пострадавших погибла на месте, а вторая получила травму ноги.

Водитель с места происшествия скрылся, но спустя полчаса полицейские разыскали его в районном центре.

Еще одна смертельная авария случилась сегодня рано утром в Белгород-Днестровском районе. 19-летний водитель мотоцикла «МТ» столкнулся с движущемся навстречу ему мопедом «Ямаха» под управлением 17-летнего парня. От полученных травм мотоциклист скончался на месте. Мопедиста доставили в больницу.

Ранее, ночью 18 декабря, под Одессой столкнулись автомобили Lexus IS 200 и Ford. В ДТП погиб 18-летний парень.