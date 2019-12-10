ДТП в Одесской области: погибла учитель и пострадали дети

Об этом со ссылкой на пресс-службу местного управления полиции сообщает bessarabiainform.com.

На трассе между селами Бритовка и Турлаки фургон «Renault Kangoo» столкнулся с автомобилем «Mitsubishi».

34-летняя водитель фургона скончалась на месте. Спасателям пришлось вырезать из авто ее тело с помощью специнструментов.

Пассажиры легковушки остались живы, однако получили травмы. Так, с повреждениями увезли в больницу 18-летнюю девушку, 7-летнего мальчика и 8-летнюю девочку. Состояние 7-летнего ребенка – критическое. У него черепно-мозговая травма и сломаны бедра.

По информации bessarabiainform.com, погибшая работала учителем в школе села Бритовка. Она ехала в машине со своими детьми и выехала на встречную полосу. По данным спасателей, участок дороги на месте аварии был скользким из-за гололеда, что могло сыграть злую шутку с автомобилистом.

Помимо детей, в ДТП пострадал водитель 57-летний «Mitsubishi». Его также госпитализировали.

Оперативники выясняют обстоятельства происшествия. Сведения готовятся внести в Единый реестр досудебных расследований.

Фото: bessarabiainform.com

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