ДТП в Одесской области: один человек погиб, четверо пострадало

Авария произошла в районе села Бендзары на трассе Балта-Кривое Озеро.

Там водитель “Москвича” выехал на встречку и, не справившись с управлением, столкнулся с “Хондой”.

Об этом сообщает облГУНП.

В результате пострадало четыре пассажира “Хонды”. Их с травмами различной степени тяжести увезли на скорой.

Автомобилист за рулем “Москвича” скончался на месте.

По факту происшествия внесли данные в Единый реестр досудебных расследований. Идет следствие.

Фото: ГУНП в Одесской области

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