ДТП в Одесской области: один человек погиб, четверо пострадало

Авария произошла в районе села Бендзары на трассе Балта-Кривое Озеро.
Там водитель “Москвича” выехал на встречку и, не справившись с управлением, столкнулся с “Хондой”.
Об этом сообщает облГУНП.
В результате пострадало четыре пассажира “Хонды”. Их с травмами различной степени тяжести увезли на скорой.
Автомобилист за рулем “Москвича” скончался на месте.
По факту происшествия внесли данные в Единый реестр досудебных расследований. Идет следствие.
Фото: ГУНП в Одесской области
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