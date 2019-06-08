ДТП с автобусом, в котором ехали дети, собрало пробку

Авария случилась в около 15:30 в районе станции Одесса-Сортировочная.

Автомобиль Mercedes въехал в автобус, в котором дети из Киева ехали на экскурсию. В результате столкновения серьезно никто не пострадал, сообщают в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области. Отметим, что автобус имел знак, извещающий, что в нем едут дети.

Об аварии сообщил на своей странице в Фейсбук Анатолий Гриценко – этом автобусе ехала его дочь Анна. Она сидела как раз в месте удара. По сообщению политика, девочка отделалась ушибом и травой губ.

В результате ДТП, автобус перегородил полосу и образовалась пробка.

Фото: скрин карты и с Фейсбук-страницы А. Гриценко