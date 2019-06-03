ДТП на юге Одесской области: пятеро пострадавших

Все пострадавшие жители Килийского района, трое из них – дети.

Авария случилась накануне, на автодороге Спасское – Вилково, в районе поворота к селу Нерушай в Татарбунарском районе.

Об этом сообщил на своей Фейсбук-страничке глава Килийской ОТГ Павел Бойченко.

Все пострадавшие доставлены в Килийскую районную больницу. По факту ДТП в Татарбунарском райотделе полиции открыли уголовное дело.

Как уточнили в комментариях очевидцы, причиной аварии стал автомобилист, который подрезал пострадавших и скрылся с места происшествия.

Фото: Людмила Касьяненко