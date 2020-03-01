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Новости Одессы и Одесской области

Древопад в Одессе: что нужно сделать, чтобы деревья не становились катастрофой для жителей города?

Древопад в Одессе: что нужно сделать, чтобы деревья не становились катастрофой для жителей города?

Большая часть насаждений в Одессе уже переросла свой «городской срок». Множество деревьев, которые мы по сей день видим на улицах, высажены в 1960-1970 годах. Они уже дают слабую тень, рост у них слишком высок, что затратно для обслуживания. Но и высаживать новые деревья вместо старых одесситы так просто не позволят – не доверяют городской власти и не получают гарантию, что снос дерева подразумевает замену на другое, а не расширение дороги. Что же нужно сделать, чтобы деревья были на контроле и не навредили горожанам?

Одесская городская власть все ещё не сформировала четкую и ясную программу по сохранению и обновлению фонда деревьев. Отсюда вытекает множество проблем, ведь именно из-за халатности чиновников по отношению к деревьям образовываются проблемы: корни прорастают через тротуарную плитку, делая дорожки непригодными для передвижения; старые акации, которые страдают от ветра и постоянно заваливаются или от них отпадают ветки; или недавний ураган, который показал всему городу, как чиновники следят за состоянием деревьев.

«Інститут розвитку міст» считает, что решить эту проблему поможет инвентаризация зеленых насаждений Одессы. Каждому дереву необходимо присвоить паспорт и обозначить на специальной карте. Это позволит анализировать ситуацию, планировать мероприятия по омоложению и плановой обрезке.

Одесситов тоже нужно привлечь к заботе над деревьями. Поэтому городским чиновникам потребуется наладить коммуникацию с горожанами, вернуть себе доверие и, выслушав, предложить реальные планы со сроками выполнения и бюджетом. При этом новые саженцы не должны быть «полутораметровыми прутиками». «Інститут розвитку міст» рекомендует высаживать деревья высотой 3-3,5 м, чтобы дерево смогло справиться с агрессивной городской средой.

А ещё нужно смириться с тем, что наши крепкие деревца, которые растут в центре, и деревья-великаны у городских дорог – опасная ситуация. При экстремальных погодных условиях такие деревья просто валятся на тротуары, машины, крыши и, к сожалению, на головы людей.

Фото: Артем Виноградов, Мария Котова

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Артем Виноградов
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