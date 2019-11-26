Дралась и ругалась матом: в Одессе засняли недостойное поведение правоохранителя (видео)

Оперативник на улице устроила разборки с горожанами. При этом в разгаре конфликта правоохранитель демонстративно достала из сумочки служебное удостоверение, бравируя своим служебным положением.

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает dumskaya.net.

Участники перепалки сняли сотрудницу полиции на видео. Однако ей это не помешало завязать с ними драку и ругаться матом. А напоследок ее спутница, которая поддержала копа, еще и крутила, уходя, оппонентам дули.

Что стало причиной спора, из ролика не понятно. В то же время видео уже попало к руководству полиции в Одесской области.

В региональном отделе ГУНП назвали действия их сотрудницы дискредитирующими. Там пообещали провести по факту происшествия служебную проверку. Пока за недостойное поведение оперативника отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Фото, видео: dumskaya.net по материалам соцсетей

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