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Новости Одессы и Одесской области

Доверяй глазам: художница показала жизнь одесситов в неожиданных ракурсах (фото)

Доверяй глазам: художница показала жизнь одесситов в неожиданных ракурсах (фото)

Иллюстратор родом из Питера Ксения Каневская сейчас живет в Одессе. В обыденной жизни города художница подсматривает интересные детали, а после воплощает их на бумаге.

Так, на ее странице в Инстаграм мастерица разместила серию рисунков, где в необычных ракурсах представила Одессу.

Вот на Приморском бульваре на скамейке восседает парочка колоритных одесситов.

А вот местные жители выстроились в очередь за новой жизнью.

Кто-то отыскал смысл жизни, а другие только ищут.

Не без иронии девушка изображает кандидатов всех мастей, временами дающих курьезные обещания.

Подшучивает над политическими деятелями и над сотрудниками коммунальных служб.

Да и вообще, ловко подмечает все, чем живет социум в Одессе.

Пользователей соцсетей от души веселит подборка иллюстраций. Некоторые даже советуют поместить рисунки на листовки с социальной рекламой и расклеить по городу. Другие – украсить изображениями уличные арт-объекты.

Фото: Инстаграм Ксении Каневской

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