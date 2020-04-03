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Новости Одессы и Одесской области

Доставте продукти та медикаменти: в Одесі містян закликали подбати про людей похилого віку

Доставте продукти та медикаменти: в Одесі містян закликали подбати про людей похилого віку

Заразитися коронавірусною інфекцією COVID-19 можуть люди будь-якого віку, тому всім слід дотримуватися заходів профілактики. Однак люди похилого віку і пацієнти з хронічними захворюваннями перебувають у групі підвищеного ризику і більш схильні до важкого перебігу хвороби.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, з 20 летальних випадків від COVID-19 в Україні 95% були зафіксовані серед людей у віці старше 50 років. Практично всі померлі мали супутні хвороби: тяжкі серцево-судинні захворювання, онкозахворювання, цукровий діабет, захворювання легень і нирок.

Найкращий спосіб уникнути коронавірусної хвороби і її важких ускладнень для людей похилого віку та пацієнтів з хронічними захворюваннями – це залишатися вдома, щоб уникнути зараження.

Якщо у вас є літні родичі – батьки, бабусі, дідусі та інші близькі, переконайте їх у необхідності ні з ким не контактувати і не відвідувати громадські місця, магазини, аптеки, ринки та ін. Це може нести великий ризик для їхнього здоров’я.

Забезпечте доставку додому продуктів і медикаментів для літніх родичів, щоб у них не було необхідності виходити на вулицю.

Подбайте про те, щоб у ваших родичів були номери телефонів, за якими вони можуть звернутися за консультацією та допомогою. Поясніть необхідність у разі появи кашлю, нежитю, болю в горлі, підвищення температури та інших симптомів ГРВІ негайно зателефонувати лікарю або рідним.

Забезпечте розміщення в швидкому доступі таких номерів телефонів:
– номер мобільного телефону сімейного лікаря;
– номер реєстратури Центру первинної медико-санітарної допомоги;
– номери цілодобової «гарячої лінії» по коронавірусу: 15-50 – зі стаціонарного телефону; 0-800-50-15-50 – з мобільних.

Рекомендації з профілактики COVID-19 для літніх людей:
1. Дотримуйтеся загальних рекомендацій щодо гігієни: часте ретельне миття рук з милом або обробка антисептиком, дезінфекція часто використовуваних предметів і поверхонь.
2. Намагайтеся залишатися вдома.
3. Не йдіть до свого лікаря, щоб виміряти тиск і поспілкуватися. При необхідності отримати консультацію зателефонуйте своєму лікарю.
4. Якщо ви користуєтеся програмою «Доступні ліки», то в разі закінчення запасу медикаментів звертайтеся до свого сімейного лікаря по телефону, щоб отримати електронний рецепт дистанційно.
5. Користуйтеся допомогою родичів і сусідів у разі необхідності придбати ліки або продукти.
6. У разі появи симптомів гострої респіраторної інфекції негайно зателефонуйте своєму лікарю або на «гарячу лінію».

Фото: 5 канал

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