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Доставка газа в Одессе может подорожать: сколько будем платить?

Доставка газа в Одессе может подорожать: сколько будем платить?

До конца 2021 года в Украине должны утвердить новые тарифы на распределение (доставку) газа. Такое решение приняла Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Финальный размер платежки за транспортировку газа зависит от двух факторов: тарифов для облгаза и объема потребляемого клиентом топлива.

Тариф на транспортировку голубого топлива для «Одессагаза» в следующем году Нацрегулятор установил в размере 1,31 гривни за кубометр. Но цифра еще не точная. Сначала ее должны согласовать с газовым поставщиком на открытых обсуждениях 14 декабря.

Сейчас распределение природного газа в Одесской области стоит 1,008 гривни за кубометр в месяц с учетом НДС.

Ранее в «Одессагазе» заявляли, что намерены повысить стоимость доставки газа почти в 5 раз — до 4,52 гривни за кубометр. На фоне этой огромной цифры 1,31 гривни за кубометр выглядит уже не так страшно.

Ранее мы рассказывали о том, когда начнем платить за газ по новым правилам.

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Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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