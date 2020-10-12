Досье на кандидата: одесские IT-шники разработали приложение, позволяющее узнать все о местных политиках

Мобильное приложение PolitScanner, созданное одесскими специалистами, объединяет сразу несколько функций. Программа распознает лица и помогает быстро получить информацию о доходах, деятельности и политической истории кандидата. Для этого надо просто навести камеру на его изображение.

Таким образом разработчики хотят привлечь к избирательному процессу основных пользователей современных гаджетов — молодежь.

– Сейчас очень многие люди – особенно молодежь – имеют новые высокотехнологические современные девайсы: смартфоны, планшеты. Но они абсолютно аполитичны: избирательный процесс им не интересен. Используя технологии визуализации данных, мы пытаемся более широкие категории граждан привлечь к политическому процессу, – рассказал руководитель проекта PolitScanner Павел Колотвин.

Сама идея появилась у команды разработчиков еще два года назад. Почти год ушел на работу над специальным алгоритмом. И сегодня приложение позволяет распознавать лица с любых носителей рекламы: билбордов, сити-лайтов, открыток или экранов. Достаточно лишь выбрать город.

Скачать приложение можно бесплатно. Сейчас оно распознает политиков Одессы, Львова, Харькова, Запорожья, Киева, Днепра, Мариуполя, Николаева, Ивано-Франковска, Винницы, Луцка, Тернополя и Кривого Рога – кандидатов в мэры и в депутаты местных советов. Количество политических деятелей в базе уже составляет несколько тысяч.

После окончания местных выборов разработчики планируют и в дальнейшем пополнять базы данных, чтобы подготовить приложение к следующим парламентским выборам.

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