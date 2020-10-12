Одесситы могут проверить свои данные в Госреестре избирателей: как и где это сделать?

Выборы 2020: как правильно заполнять бюллетень для голосования (видео) Центральная избирательная комиссия на заседании 10 октября утвердила правила заполнения бюллетеня на местных выборах 25 октября 2020 года. Центризбирком объяснил, как правильно заполнить бюллетень, чтобы проголосовать. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе пустят дополнительные автобусы для избирателей в день выборов В день местных выборов, 25 октября, в Одессе пустят дополнительный транспорт для подвоза горожан, проживающих на значительном расстоянии от избирательных участков в Киевском и Суворовском районах города. ПОДРОБНЕЕ