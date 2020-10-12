Одесситы могут проверить свои данные в Госреестре избирателей: как и где это сделать?

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. И уже сейчас, чтобы узнать, есть их данные в избирательных списках, одесситы могут обратиться в отделы Государственного реестра избирателей по следующим адресам.
Киевская районная администрация ул. Академика Королева, 9, каб.106-108
тел. 740-76-72, 740-76-69, 740-76-68 Киевская районная в городе Одессе территориальная избирательная комиссия Одесской области: ул. Академика Королева, 9, каб. 101-102, 105
тел. 740-76-22
Малиновская районная администрация ул. Генерала Петрова, 22, каб. 128-131
тел. 734-95-51, 734-95-54, 734-95-55, 734-95-56
Малиновская районная в городе Одессе территориальная избирательная комиссия Одесской области: ул. Генерала Петрова, 22, каб. 225 тел. 734-95-16
Приморская районная администрация ул. Канатная, 134, каб. 8- 11
тел. 705-75-40, 705-75-39, 705-75-38, 705-75-37, 776-04-01 Приморская районная в городе Одессе территориальная избирательная комиссия Одесской области: ул. Канатная, 134, каб. 7, 13, 14
тел. 705-75-01, 725-33-27
Суворовская районная администрация проспект Добровольского, 106, каб. 201
тел. 758-32-11, 755-10-33 Суворовская районная в городе Одессе территориальная избирательная комиссия Одесской области: проспект Добровольского, 106, каб. 109, 112
тел. 758-51-43, 758-03-77
Проверить свое включение в Государственный реестр можно следующим образом:
1. С помощью онлайн сервиса «Кабинет избирателя»
2. Посетить орган ведения Государственного реестра избирателей по месту своей регистрации
Избиратели имеют возможность отправить с использованием интернет-сетей в орган ведения Государственного реестра избирателей такие обращения:
- заявление о своем включении в Государственный реестр избирателей (далее – Реестр) – в орган ведения Реестра по месту своего проживания на территории Украины (для избирателей, проживающих на территории Украины) или в орган ведения Реестра в Министерстве зарубежных дел Украины (для избирателей, проживающих или пребывающих за пределами Украины);
- заявление о внесении изменений в свои идентификационные персональные данные в Реестре – в орган ведения Реестра по своему избирательному адресу (для избирателей, проживающих на территории Украины) или в орган ведения Реестра в Министерстве зарубежных дел Украины (для избирателей, проживающих или пребывающих за пределами Украины);
- заявление об изменении своего избирательного адреса – в орган ведения Реестра по новому избирательному адресу;
- заявление о внесении изменений в ведомости о постоянной неспособности избирателя передвигаться самостоятельно – в орган ведения Реестра по своему избирательному адресу;
- заявление об исправлении ошибок в Реестре, касающихся другого лица – в орган ведения Реестра по избирательному адресу этого лица или в соответствующее зарубежное дипломатической учреждение Украины, если избирательный адрес лица находится за пределами Украины;
- запрос о содержании своих персональных данных – в любой орган ведения Реестра;
- запрос о фамилиях, личных именах, отчествах, датах рождения всех избирателей, внесенных в Реестр по своему личному избирательному адресу – в любой орган ведения Реестра.