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Новости Одессы и Одесской области

Дорожники показали, как укладывают рельсы на Прохоровской по чешской технологии

Дорожники показали, как укладывают рельсы на Прохоровской по чешской технологии

Эта новая для нашей страны технология позволяет сократить время работ и дает другие преимущества.

На реконструируемом перекрестке Прохоровской и Мясоедовской сейчас демонтировано старое дорожное покрытие и трамвайные пути, а также подготовлено основание под новое покрытие.

Дорожники начали работы по заливке плит трамвайного полотна по чешской технологии – впервые в Одессе и во всей Украине.

Как пояснили в пресс-службе городского совета, суть этой технологии в том, что на подготовленную площадку на дороге сразу заливается бетон для плит под основание трамвайных путей. Ранее готовые крупноблочные плиты стандартных размеров «подгонялись» на месте производства работ.

Кроме того, выполняется виброшумоизоляция трамвайных рельсов. Контролируют проведение работ на месте чешские специалисты.

Специалисты обещают, что новая для города технология позволит сократить время на производство работ, так что капремонт перекрестка могут завершить уже через месяц.

 

Фото пресс-службы горсовета

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