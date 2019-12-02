Лавандовое поле зацветет в Одесской области

В селе Василевка Болградского района местные жители совместно с предприятием “Агропродукт” высадили лавандовое поле.

Об этом в Facebooк сообщает местная газета «Дружба».

Для посадки лаванды привлекали специальную технику. Участие принимали около сотни жителей Василевки.

Лавандовое поле в с. Василевка В селе Василевка сегодня высадили лавандовое поле. «Агропродукт» выражает огромную благодарность людям, принимавшим участие в посадке лаванды.В дальнейшем в Василевке планируют: – Развитие туризма.- завод по изготовлению эфирных масел.- фото, в период цветения лаванды .- в продаже рядом с полем – букеты , сухоцвет и лавандовая вода.Спасибо за фото и предоставленную информацию @kalayanov_0001 ⠀ ⠀⠀#новостиболграда #новостиболград #новостиболградскогорайона #болград #болградскийрайон #болградновости #болградскиеновости #бессарабия #новостибессарабии #болградфото #болградвидео #фотоболград #фотоболграда #видеоболград #паркпушкина #озероялпуг #ялпуг #bolgrad #bolgradnews #newsbolgrad Gepostet von Болградская газета "Дружба" am Freitag, 29. November 2019

В дальнейшем в селе планируют производить эфирные масла, лавандовую воду, букеты, сухоцветы. Также планируется, что лавандовое поле будет привлекать туристов, в том числе и для красочных фотосессий.

Фото: ABC decor

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