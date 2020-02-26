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Новости Одессы и Одесской области

Дорога на костях: в парке у одесского Привоза идет стройка на месте бывшего кладбища?

Дорога на костях: в парке у одесского Привоза идет стройка на месте бывшего кладбища?

Не так давно рядом со стадионом в Преображенском парке начали прокладывать дорогу. Она будет предназначена для посетителей парка и автомобилей экстренных служб. Также там появится платная парковка, скорее всего, даже шлагбаум установят.

В то же время общественники, проинспектировав место работ, обнаружили там человеческие кости. Они считают, что землю роют в месте захоронений, так как ранее там было Первое Христианское кладбище.

Полиция взялась за это дело — проводят экспертизу костей. Если они окажутся человеческими, то действия рабочих будут квалифицированы по статье 297 УК Украины – надругательство над могилой.

«В Преображенском парке рубят деревья и строят парковку и дорогу. Правильнее писать – на Первом кладбище Одессы теперь будет парковка и проезд к новым воротам зоопарка…

А пока вас не осчастливили этой радостью, кости старых одесситов выковыривают бульдозеры и разбрасывают по парку. Сейчас на подкладку тротуарной плиточке идут кости из еврейских могил», – забил тревогу на своей странице в Facebook общественник Александр Бабич.

Скриншот карт: Александр Бабич

Однако в управлении капстроительства все отрицают. Начальник техотдела ведомства Ольга Буц отметила, что никаких останков на месте не выкапывали, их могли подбросить для провокации. По ее словам, через парк строят технологический проезд для экстренных служб, а также для въезда посетителей.

– Любой личный транспорт просто так тут проехать не сможет, сюда можно будет заехать только для прогулки в Преображенском парке или для посещения зоопарка. Парковка, скорее всего, будет платная, будет организован пост охраны и при необходимости – шлагбаум, – сказала Ольга Буц.

Фото: Алексей Костржицкий

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Татьяна Сярова
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