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Новости Одессы и Одесской области

В одесском парке строили дорогу и нашли человеческие кости (фото, видеокомментарий)

В одесском парке строили дорогу и нашли человеческие кости (фото, видеокомментарий)

В Преображенском парке подрядчик строительных работ обнаружил жуткую находку.

Прокладывая дорогу и готовя место под парковку, там нашли человеческие останки.  Об этом сообщил в facebook активист общественной организации “Зеленый лист” Алексей Костржицкий. По его словам, останки передали полиции на экспертизу.

“Городская власть в целом не зря старались максимально скрывать информацию о строительстве дороги в парке, прекрасно понимая реакцию одесситов на стройку на костях, – отметил Алексей Костржицкий. – В действиях городской власти и подрядчика есть все признаки, обозначенные в статьях 297 и 298 Уголовного Кодекса. Но когда это их останавливало?”.

В свою очередь, оперативники сообщают, что переданное им – сухие фрагменты костей. При этом добавляют, что ранее на территории парка находилось 1-е Христианское кладбище. Пока находку связывают именно с этим фактом. При этом открыли уголовное дело по факту естественной смерти.

Активисты подготовили обращения в прокуратуру и ДБР с требованием запретить строительные работы до проведения всестороннего расследования. По их мнению, помимо факта наличия человеческих останков в пятне строительства, нужно еще разобраться с возможными злоупотреблениями во время стройки чиновников профильных ведомств.

В свою очередь, в УКСе утверждают, что там, где строят проезд у парка, нет старинных захоронений. Более того, там отметили, что никаких останков во время проведения работ не находили, а информация о найденных костях – это провокация.

По словам начальника производственно-технического отдела управления капитального строительства Одесского городского совета Ольги Буц, кости могли принести туда намеренно, чтобы скомпрометировать ведомство.

Фото: Алексей Костржицкий, facebook

Видео: Думская, 1

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