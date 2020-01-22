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Новости Одессы и Одесской области

Домашній арешт та електронний браслет: ексначальнику поліції в Одеській області обрали запобіжний захід

Домашній арешт та електронний браслет: ексначальнику поліції в Одеській області обрали запобіжний захід

17 січня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду змінив запобіжний захід колишньому начальнику поліції Одеської області із домашнього арешту на заставу у розмірі 525 500 гривень.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Також зобов’язав підозрюваного носити електроний засіб контролю (браслет).

Додатково підозрюваний зобов’язаний: прибувати до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не змінювати свого місця проживання; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків – до 16 березня поточного року включно.

Нагадаємо, ексочільника поліції Одещини підозрюють у вчиненні кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з частиною першою статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: Антикор

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