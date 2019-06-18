Долой мусор и пластик: Одесса участвовала в международной акции по защите воды

Одесса присоединилась ко всемирной акции по защите водных ресурсов Global Water Dances. Творческая группа PLOT провела в эти выходные два необычных перформанса в городе на тему защиты воды от загрязнения и рассказала об этом на своей странице в Facebook.

Пятеро участников акции собрались в Музее современного искусства Одессы. Они провели в музее 24 часа без воды в молчании и сосредоточении, отказавшись даже от гаджетов. Молодые люди, облаченные в белые одежды, лежали на ковриках прямо в выставочном зале среди картин. Прямая трансляция велась на странице PLOT в Facebook.

Починаємо Перформанс «спрага» у залі МСМО, де 5-ро учасників 24 години проведуть без води, розмов, їжі та звичних справ та гаджетів.15 червня перформери вийдуть из "спраги" та продовжуть другу частину перформансу біля дельфінарію Nemo Приєднуйтесь, і долучайтесь до експерименту, цікаво, скільки без води зможете витримати ви? Декілька хвилин чи декілька годин… а може також 24 години?Перформанс проходить в рамках мистецької акції на підтримку Global Water Dances 2019 in Odessa, UkraineУчастники:Андрій УтенковЕвгеній БальІрина ЛесикАнастасія КарандашоваВікторія ХорошиловаOlja. Om Опубліковано PLOT Пʼятниця, 14 червня 2019 р.

Спустя сутки защитники экологии провели на набережной пляжа Ланжерон еще одну акцию – представление среди бьющих из земли фонтанов. Они переливали воду из моря в ржавую бочку и танцевали. А основное внимание было приковано к «мусорному божеству» – танцору в костюме из пластика и мусорных пакетов.

Международные акции Global Water Dances проходят уже 5 лет, чтобы поднять проблему загрязнения воды. В 2019 году танцевальные группы выступили в защиту водных ресурсов в 170 локациях по всему миру. Украина в лице Одессы присоединилась к флешмобу впервые.

По данным ООН, более 2 млрд человек на планете не имеют постоянного доступа к чистой воде.

Фото со страницы PLOT в Facebook