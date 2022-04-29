«Добрый вечер, мы из Украины»: в Одессе открылась арт-ярмарка

«Добрый вечер, мы из Украины». Именно эта известная всему миру строка из песни стала названием арт-ярмарки, открывшейся в галерее ArtOdessa в Городском саду.

А дело в том, что на выставке собраны работы художников из Одессы, Киева, Франковска, Львова, Хмельницкого и других городов Украины, всего более шестидесяти. Любую можно купить, ведь это выставка-ярмарка.

Это первая подобная художественная ярмарка, с начала вторжения, ведь галерея несколько месяцев была закрыта все это время. Но с началом настоящей весны и пробуждения природы, восстановить решили и деятельность галереи. На стенах море, цветы, котики, одесские пейзажи. Яркие, полные солнца и жизни картины из мирной жизни.

Сегодня каждому из нас хочется поделиться с тем, что мы переживаем в эти трагические дни для нашего города и страны. Хочется говорить о наших надеждах, о том, в кого и во что мы верим” – сказала на открытии Екатерина Пименова, директор галереи.

Художник Андрей Литнев принес на выставку самую свежую работу «Женский Тур Де Франс»:

«Мы будем продолжать то, что мы делаем, хотим делать. Многое сделано уже этой весной. Пока наши руки будут держать кисти, пока будем думать, что мы можем принести в нашу жизнь доброе и светлое – мы будем работать».

И они трудятся. Среди представленных работ есть еще совсем свежие, на которых краска еще не высохла. А еще сюда должна приехать группа художников, которые будут давать мастер-классы.

Арт-ярмарка будет работать 28-30 апреля с 12:00 до 18:00, Городской сад, Одесса

Вход свободный

Фото Юлии Сущенко