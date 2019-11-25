До Всесвітнього дня боротьби зі СНІД-ом в Одесі намалюють стріт-арт під джазову музику

Про це повідомляє Центр креативних мистецтв SiniY Crab у Facebook.

Арт-перформанс, приурочений до Всесвітнього дня боротьби зі СНІД-ом.

Тільки завдяки своєчасній діагностиці можна успішно боротися з хворобою.

У країнах, де не вживаються профілактичні заходи та хворі не мають можливості пройти курс лікування, від 15% до 40% дітей народжуються вже зараженими ВІЛ/СНІД-ом. Ризик зараження дитини можна зменшити майже до нуля, якщо: вагітна жінка знає, що вона ВІЛ-інфікована; проходить ефективний курс лікування.

Первинна профілактика — основа розвиненої системи громадського здоров’я. Проходьте тестування на ВІЛ, любіть мистецтво та будьте здоровими!

Відтак, 28 листопада о 18:30 у Центрі креативних мистецтв SiniY Crab (Приморська, 42а) відбудеться арт-перформанс.

Декілька художників street-art в один час почнуть малювати, а усі бажаючі матимуть змогу за ними спостерігати. Усе це дійство буде супроводжуватися джазовою музикою.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що пацієнти з ВІЛ в Одесі стали частіше ставати на облік.

Фото: Волноваха.City

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