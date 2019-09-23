До вечора десяток будинків в Одесі залишиться без газопостачання: перелік вулиць

Газопостачання не буде у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на розподільчому газопроводі середнього тиску за адресою: Курортний провулок.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Так, до 17:30 23 вересня будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:
- Академічна, 28 – Санаторій ІОВ «Салют»;
- Академічна, 30 – Гуртожиток ОЮА;
- Генуезька, 1 – Ресторан «Час Пік»;
- Генуезька, 3 – Ресторан «Піца енд гріль»;
- Генуезька, 1 – База відпочинку «Парус»;
- Генуезька, 3-В – Котельня «Перлина-42»;
- Французький б-р, 60-Г – Кришна котельня «Перлина-19»;
- Французький б-р, 60-А – Кришна котельня «Перлина-7»;
- Французький б-р, 60-Б – Кришна котельня «Перлина-19»;
- Французький б-р, 60-В – Кришна котельня «Перлина-19»;
- Французький б-р, 54/15 – Населення, приватні будинки;
- Французький б-р, 60 – Адмін.будівля «Кадор».
Фото: 112 Україна
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