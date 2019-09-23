До вечора десяток будинків в Одесі залишиться без газопостачання: перелік вулиць

Почем газ для одесситов в сентябре? В последнее время цены на газ постепенно снижаются. Сентябрь не станет исключением. Цену на «голубое топливо» в этом месяце также снизят. Об этом заявил глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Андрей Герус во время согласительного совета в парламенте. Мы обратились в «Одессагаз-Поставку», где информацию о снижении цены на газ в сентябре для жителей региона подтвердили. ПОДРОБНЕЕ

В Одесі 13 вересня впродовж дня на декількох вулицях не буде газу 13 вересня буде відсутнє газопостачання у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на розподільному газопроводі високого тиску за адресою: вул. 7-а Пересипська,11б. Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради. Так, з 08:30 до 17:30 будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами: вул. Долинська,12, (КПО «Горшков»); вул. 7-а Пересипська,9,9а (Кот.ж/д №9,9а); вул. 7-а Пересипська,2а (3-й Автобусний ПОДРОБНЕЕ