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Новости Одессы и Одесской области

До вечора десяток будинків в Одесі залишиться без газопостачання: перелік вулиць

До вечора десяток будинків в Одесі залишиться без газопостачання: перелік вулиць

Газопостачання не буде у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на розподільчому газопроводі середнього тиску за адресою: Курортний провулок.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Так, до 17:30 23 вересня  будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:

  • Академічна, 28 – Санаторій ІОВ «Салют»;
  • Академічна, 30 – Гуртожиток ОЮА;
  • Генуезька, 1 – Ресторан «Час Пік»;
  • Генуезька, 3 – Ресторан «Піца енд гріль»;
  • Генуезька, 1 – База відпочинку «Парус»;
  • Генуезька, 3-В – Котельня «Перлина-42»;
  • Французький б-р, 60-Г – Кришна котельня «Перлина-19»;
  • Французький б-р, 60-А – Кришна котельня «Перлина-7»;
  • Французький б-р, 60-Б – Кришна котельня «Перлина-19»;
  • Французький б-р, 60-В – Кришна котельня «Перлина-19»;
  • Французький б-р, 54/15 – Населення, приватні будинки;
  • Французький б-р, 60 – Адмін.будівля «Кадор».

Фото: 112 Україна

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