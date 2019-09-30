До пологового з сиренами: в Одесі патрульні супроводжували авто з породіллею

Одеські патрульні супроводили машину з породіллею у годину пік.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Одеської області.

Сьогодні, 30 вересня, близько 08:00 на Овідіопольській дорозі до екіпажу патрульних звернувся чоловік зі словами: «Допоможіть! У мене в автомобілі жінка народжує».

З проблисковими маячками та звуковими сиренами патрульні забезпечили супровід його автомобіля, щоб якомога швидше родина доїхала до лікарні.

За кілька хвилин “кортеж” прибув до пологового будинку, де на жінку вже чекали лікарі. Родина висловила щиру подяку патрульним роти №1 взводу №1 батальйону №2 Таркіній Анастасії та Шкреметку Володимиру. Фото: Motor Media Review